كيت ميدلتون طباخة والأمير وليام لاعب كرة سلة على كرسي متحرك..!

في إطار تشجيعهما للعمل الخيري الذي تقوم به الجمعيات، قامت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، برفقة زوجها الأمير البريطاني ويليام، بتحضير الطعام لمركز “سانت لوك” الاجتماعي في العاصمة البريطانية لندن، خلال حدث رياضي نظمته جمعية خيرية، علماً أنها المهمة الملكية للدوقة قبل موعد ولادتها المقرر الشهر المقبل.

تقاسم الثنائي كيت وزوجها الأمير ويليام عملية تحضير الطعام مع مجموعة من الطباخين لصالح المركز الاجتماعي، وجاء ذلك أثناء مشاركتهما في حدث رياضي نظمته جمعية SportsAid الوطنية الخيرية، في ساحة “كوبر بوكس” وبالتحديد في أولمبيك بارك في ستراتفورد، الكائنة شرق لندن، علماً أن هذه الجمعية تعكف بحرص كبير على تقديم يد المساعدة للجيل القادم من أبطال الألعاب الأولمبية، وكذلك أولمبياد المعاقين والكومنولث.

يذكر أن التلاميذ استقبلوا الأمير والدوقة الحسناء بحرارة وحب كبيرين، حيث شارك الأمير الأطفال في الألعاب الرياضية والتقطت له صور طريفة على كرسي متحرك خلال لعبه كرة السلة، ولم يخف التلاميذ طموحهم الكبير ورغبتهم القائمة في المنافسة خلال دورة ألعاب الكومنولث لعام 2022.

والجدير بالإشارة فإن الدوقة كيت ميدلتون أنهت آخر مهمة ملكية لها، كون موعد ولادتها مرتقب شهر أبريل القادم.