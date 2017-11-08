كيفانج تاتليتوج وزوجته يستمتعان بعطلتهما في شرم الشيخ

يتواجد النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير ب”مهند” برفقة زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر في مصر لقضاء عطلتهما، بعد الاحتفال بعيد ميلاده في اسطنبول منذ أيام قليلة، وفضل النجم أن يقضي عدة أيام من أجل الراحة والاستجمام في مدينة شرم الشيخ السياحية التي يمكنه فيها ممارسة رياضة الغطس التي تعد هوايته المفضلة، باقتراح من زوجته التي فاجأته بهذه الرحلة.

قامت زوجة كيفانج تاتليتوج باختيار رحلة لقضاء عدة أيام في شرم الشيخ المصرية، وفاجأت بها زوجها، حتى يتسنى له ممارسة هواية الغطس التي يعشقها بجنون، لذلك سارع كيفانج لاقتطاع عطلة من تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان “هيا يا ابني“، الذي يقاسم فيه البطولة الممثلة التركية بشرى ديفيلي، وسيكون بإمكان العديد من المصريين والعرب المتواجدين في هذه الفترة بالمدينة المصرية السياحية الجميلة، رؤية هذا الثنائي حيث يمكن التقاط صور معهما. ولا يخفى أن النجم وزوجته يستمتعان بأوقات جد رومانسية.

الجدير بالإشارة فإن كيفانج احتفل بعيد ميلاده ال34 يوم 27 أكتوبر، أما ارتباطه بزوجته باشاك، كان في فبراير عام 2016 في حفل بسيط أقيم في فرنسا، ولقائهما الأول كان في مسلسل “العشق الممنوع”، عندما عملت زوجته كمصممة أزياء وتطورت علاقة الصداقة التي جمعتهما إلى علاقة عاطفية. وآخر أعمال كيفانج مسلسل “الجسور والجميلة”، الذي يشارك في بطولته توبا بويوكستون.