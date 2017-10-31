كيفانج تاتليتوج يشترط وجود زوجته في فيلمه الجديد “هيا يا ابني”

مازال النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير في العالم العربي باسم مهند، يضع الشروط على مختلف شركات الإنتاج التي تعرض عليه المشاركة في الأعمال الفنية، حيث يفرض عليهم تواجد زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر معه في نفس العمل، وآخر هذه الأعمال فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان “هيا يا ابني”، وطلب منهم منحها أجراً لا يقل عن 50 ألف ليرة تركية.

بات النجم التركي كيفانج تاتليتوج بفضل الشهرة الواسعة والنجومية التي يتمتع بها داخل وخارج تركيا، يفرض على المنتجين جملة من الشروط في صدارتها مشاركة زوجته المصممة باشاك ديزر في مختلف الأعمال التي يخوض بطولتها، بل ويحدد سقف الأجر الذي تتقاضاه بشكل مسبق.

والمتتبع لمسار النجم الشهير عربياً باسم مهند، فإنه شرع في فرض الشروط المقيدة منذ خوضه لبطولة مسلسل يحمل عنوان “ليث ونورا” إلى غاية مسلسله الأخير “جسور والجميلة”، الذي يعرض حالياً على قناة “أم.بي.سي”، وبالفعل تمكن من فرض رأيه مجدداً على الشركة المنتجة لفيلمه الجديد “هيا يا ابني”، وستعمل زوجته مرة أخرى كمنسقة ملابس بأجر يصل إلى 50 ألف ليرة تركية.

علماً أن هذا الثنائي التقى في مسلسل “العشق الممنوع” ونشأت بينهما علاقة صداقة، تحولت فيما بعد إلى علاقة حب وتوجت بالزواج في شهر فبراير عام 2016، وأقيم حفل الزفاف بفرنسا.