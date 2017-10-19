كيفانش تاتليتوج وزوجته يزعجان جيرانهما بصوت التلفاز والموسيقى الصاخبة

صدق أو لا تصدق فالنجم التركي كيفانش تاتليتوج الشهير في الوطن العربي باسم مهند والذي يبدو وسيماً وهادئاً، يعتبر في نظر جيرانه شخصاً مزعجاً، يسرق منهم الراحة والهدوء ويثير قلقهم، بعدما تكررت سلوكيات المضايقة التي يقوم بها هو وزوجته، بفعل الموسيقى الصاخبة المنبعثة من منزلهما وصوت التلفاز العالي.

وقد أثارت مؤخراً بعض المواقع الإعلامية التركية خبراً يحمل الكثير من الاستنكار والاستياء من هذا التصرف من قبل كيفانش تاتليتوج و زوجته الستايسلت باشاك ديزر، بعد أن تكررت شكوى جيرانهما وقاما باتهامهما بسرقة الراحة والسكينة منهم، حيث لم يحترموا قواعد الجيرة ولا يأبهون بشعور الآخرين لأنهما يسمحان بانبعاث أصوات مرتفعة و عالية للموسيقى والتلفاز من منزلهما الكائن في منطقة فخمة تقع في مدينة أسطنبول، علماً أن هذا المسكن المستأجر يتشكل من أربع طوابق اختاره مهند بعد زواجه.

والتزم كيفانش الصمت بعد إثارة هذه الأخبار إعلامياً، علماً أنه كان قد عود جمهوره المتابع لصفحته عبر “تويتر”، على نفي أو تأكيد الأخبار التي تنتشر ويتم تداولها على مستوى واسع.

يتابع جمهور مهند هذه الأيام مسلسله الأخير الذي يحمل عنوان “الجسور والجميلة عبر قناة MBC 4، والذي يقتصر على موسم واحد، بالرغم من نجاحه وتقاسمه البطولة النجمة توبا بويوكستن.