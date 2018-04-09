كيفية تحضير أرز بالعدس

بالنظر إلى القيمة الغذائية العالية التي يحتويها العدس، حيث يعد من الأغذية المفيدة للجسم، على اعتبار أنه غني بالبروتينات والكربوهيدرات والحديد، لذلك نقدم لكي طريقة تحضيره مع الأرز، لأنه عادة ما يحضر كحساء، وحتى تستمتعي أكثر من خلال تنويع إعداد الأطباق بمذاق العدس.

المقادير:

2 أكواب أرز

1 كوب عدس بني

1 بصلة صغيرة مفرومة بشكل ناعم

2 ملاعق كبيرة زيت

ملعقة كبيرة زبد

½ ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل أسود “حسب الذوق”

بصل وأعشاب عطرية للتزين

طريقة التحضير:

يسكب الزيت في قدر مع الزبد، ويترك على نار متوسطة حتى يذوب الزبد، بعد ذلك يضاف البصل وينبغي أن يقلب حتى يذبل ويصبح لونه ذهبيا، وبالموازاة مع ذلك يسكب العدس والكمون ويغطى بالماء ويترك حتى يغلي، حيث يترك عقب ذلك العدس ينضج على نار هادئة لمدة 10 دقائق، ثم يسكب على المزيج كل من الأرز والملح والفلفل الأسود، مع التقليب الجيد من دون انقطاع.

وفي الأخير تتم إضافة المزيد من الماء حتى يغطى الأرز، مع التقليب بحذر حتى يغلي، ثم يترك الأرز حتى يطهى على نار هادئة لمدة 30 دقيقة. وعملية التزيين تكون حسب الذوق.