كيك صحي للأطفال

بعد اقتطاع أطفالك لعطلتهم الصيفية، حاولي تحضير لهم كيك صحي من الفواكه يغذيهم ويبعدهم عن أكل حلويات غير صحية، ويمكنك تقديمه مع الحليب أو مع الحليب والشوكولاتة.

المقادير:

½ 2 كوب دقيق

½ 1 كوب ماء

½ كوب زبد طري

¼ كوب عسل أبيض

1تفاحة مبشورة

2 موز مهروسة

½ كوب تمر مهروس

2 بيض بحجم كبير

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

طريقة التحضير:

في البداية يسخن الفرن عند حرارة 180 درجة، ثم يخفق في وعاء كبير الحجم الزبد بواسطة مضرب كهربائي، مع إضافة العسل ومواصلة عملية الخفق في نفس الوقت، في خطوة ثانية يضاف البيض إلى هذا المزيج، أي واحدة تلو الأخرى مع مواصلة عملية الخفق في نفس الوقت، حتى يختفي البيض بشكل نهائي، وعقب ذلك تضاف الفانيليا السائلة والقرفة مع ضرورة الخفق دون انقطاع، وفي خطوة ثالثة يسكب الدقيق والبيكنج باودر وتارة الحليب حتى تنتهي الكميتين، مع ضرورة الاستمرار في الخفق حتى يصبح القوام بشكل ناعم، وفي آخر خطوة تسكب الفواكه على هذا المزيج أي الموز والتمر والتفاح مع الخلط الجيد، حيث يصب بعد ذلك في صينية تدهن بالقليل من الزبدة، وتدخل الفرن تنضج لمدة 45 دقيقة.