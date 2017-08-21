الأخت الصغرى لكيم كاردشيان” كيلي” أصغر مليارديرة في العالم

سطع اسم كيلي جينر نجمة تليفزيون الواقع، لتكون أصغر مليارديرة في العشرين من عمرها عبر العالم، عقب تحقيقها أرباحاً لا تقل عن 420 مليون دولار في مدة زمنية قياسية لا تقل عن 18 شهراً فقط، وحصلت على ذلك من خلال خط إنتاجها من مستحضرات التجميل الذي يحمل اسمها، ورشحت أن تكون سيدة أعمال متميزة.

أكدت مجلة “فوربس” الأمريكية الاقتصادية، التي تسلط الضوء على ثروات النجوم في العالم، أن نجمة تليفزيون الواقع الشابة كيلي جينر، الأخت الصغيرة للنجمة العالمية كيم كاردشيان، مرشحة لأن تكون مليارديرة في العشرين من عمرها، وبذلك ستكون أصغر شابة ثرية ضمن فئة المليارديرات.

أما بخصوص ما أورده موقع “آل هي”، فقد أشاد بالثروة التي حصدتها النجمة الصغيرة كيلي جينر، متوقعاً أن تصبح سيدة أعمال من الطراز الرفيع، أي تنتقل من عالم عارضات الأزياء في العالم إلى عالم المال والأعمال، وعلى خلفية أنه برغم صغر سنها تمكنت من التألق واستقطاب الملايين من المتابعين والمعجبين على موقع “أنستغرام” على وجه الخصوص، وبذلك سيكون العديد من المتابعين من زبائنها الذين يقبلون على اقتناء مواد التجميل المطروحة باسمها، أو أي علامات تجارية تكون لديها علاقة بها.