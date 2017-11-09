كيم كاردشيان تبيع منزلها بمبلغ 17.8 مليون دولار

ذكر موقع TMZ أن النجمة كيم كاردشيان وزوجها المغني كاني ويست قد قاما ببيع منزلهما مقابل 17.8 مليون دولار.

ويقع العقار في منطقة “بيل إير” وقد قاما الزوجان بشراء المنزل منذ 4 سنوات فقط بنصف مبلغ البيع.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن مساحة المنزل تبلغ 10 آلاف قدم مربع. تم شراء المنزل في عام 2013 بمبلغ 9 مليون دولار فقط ، إضافة إلى انفاقهما 2 مليون دولار أخرى على تجديد السقف والفناء الخارجي وكذلك حمام السباحة.

وقتها قالت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان أنها وجدت المنزل الذي يهبها الابداع والالهام.

وعلى الرغم من سعادة الزوجين بالمنزل إلا أن التفكير في البيع قد راودهما بشدة بعدما حاول أحد اللصوص اقتحام المنزل وسرقته الشهر الماضي.