نجمة الواقع كيندال جينر تقتني قصراً ب8.55 مليون دولار

قررت نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء العالمية كيندال جينر التي تبلغ من العمر 21 عاماً، اقتناء قصر فخم وواسع بتصميم أسباني فاخر بمبلغ يناهز 8.55 مليون دولار، حيث يقع في منطقة الأثرياء، وسبق أن سكن في هذا القصر العديد من المشاهير من النجوم، نذكر من بينهم “تشارلي شين” و”ماريا كاري”.

كشف موقع “إنترتيمنت تونايت”عن قيام نجمة تلفزيون الواقع الشابة كيندال جينر، بشراء قصر فاخر بتصميم أسباني رائع، يتشكل من 5 غرف نوم و 6 حمامات، إلى جانب احتوائه على العديد من الصالات، ومزود بفناء خلفي ومسبح للسباحة، ويطل على العديد من الجيران من النجوم العالميين في صدارتهم النجمة العالمية “كريستينا أغيليرا”، أي عندما تحتسي كيندال قهوتها الصباحية على شرفة منزلها الفاخر يمكنها رؤية النجمة الجارة، على اعتبار أن كريستينا تقطن في الجهة المقابلة للشارع الذي تقطنه جينر، حيث يقع في منطقة Mulholland Estates للأثرياء.

يذكر أنه سبق العارضة الشابة إلى هذا القصر الفاخر، الممثل العالمي “تشارلي شين” الذي اشتراه لزوجته “بروك ميولر” قبل افتراقهما، واستأجرته كذلك النجمة العالمية “ماريا كاري” واحتفلت فيه ب”الهالوين” في عام 2015، وكانت برفقة زوجها السابق “نيك كانون” وتوأميهما موروكون ومونرو.

الجدير بالإشارة فإن منزل كيندال جينر تعرض شهر آذار الماضي إلى السرقة، وبلغت قيمة المسروقات 200 ألف دولار، ولم يعثر لأي آثر للسرقة ووجهت الشكوك إلى الأشخاص الذين كانوا موجودين في المنزل.