كيندال جينر باطلالة تخطف الأنظار في حفل عائلة كارداشيان السنوي

ظهرت عارضة الأزياء والنجمة كيندال جينز Kendall Jenner بتصميم أوف وايت ساحر، وهي برفقة والدتها كريس، وشقيقتها كلوي كارداشيان، في خلال حفل الميلاد السنوي الخاص بعائلة كارداشيان، في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأميركية.

خطفت كيندال الأضواء بزيّها الأنيق بلون الأوف وايت المزوّد بلفة حلزونية رائعة من الساتان عند الخصر، والذي اختارته من مجموعة قزي وأسطا Azzi &Osta لموسم ربيع وصيف 2018 .

وقد اختارت كيندال أن ترفع شعرها الأسود، لتُظهر جمال وجهها ومكياجها الجذاب، الذي اعتمد على أحمر الخدود الأحمر والكحل الأسود.