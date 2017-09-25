لأول مرة.. سعوديات في استاد الملك فهد

في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد، سمحت السلطات السعودية، السبت، للنساء بدخول استاد (ملعب) الملك فهد في العاصمة الرياض، لحضور احتفالات اليوم الوطني الـ87 للمملكة.

واحتشدت مئات النساء في الاستاد المخصص للذكور، لمشاهدة أوبريت «ملحمة وطن»، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه (حكومية)، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني.

وتعد هذه المرة الأولى التي يسمح فيها للنساء بالسعودية بدخول ملعب الملك فهد؛ إذ تمنع النساء عادة من دخول الملاعب الرياضية منعاً للاختلاط في الأماكن العامة بين الذكور والإناث.

وسمح للنساء بالدخول إلى الملعب، الذي يتسع لأربعين ألف متفرج، مع أزواجهن وأسرهن، وجلسن بشكل منفصل عن العزاب (الذكور) لمشاهدة الأوبريت الاحتفالي عن تاريخ المملكة.

وتحتفل السعودية بمرور 87 عاماً على تأسيسها ببرنامج احتفالي هو الأكبر يضم 27 فعالية من 17 مدينة تنظمه الهيئة العامة للترفيه، ويتضمن حفلات موسيقية وعروض ليزر وألعاباً نارية.

وتأتي الاحتفالات في إطار تحرك حكومي لتعزيز الشعور بالاعتزاز الوطني وتحسين معيشة السعوديين.

وكتب الملك سلمان تغريدة على تويتر بمناسبة اليوم الوطني قال فيها «كل عام وبلادنا بخير وعزة ومجد، وستبقى المملكة حصناً قوياً لكل محب للخير، ومحب لدينه ووطنه»