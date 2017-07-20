لأول مرة كارول سماحة تقتحم عالم السينما

شارك

تحضر الفنانة اللبنانية كارول سماحة التي تجمع بين الغناء والتمثيل، من أجل خوض أولى بطولاتها الفنية السينمائية، ويتعلق الأمر بفيلم سينمائي لبناني جديد، يرتقب أن ينطلق تصوير مشاهده نهاية فصل الصيف الجاري، وبالموازاة مع ذلك يوجد في أجندة الفنانة العديد من الحفلات الغنائية، من بينها حفل فني تحييه في الساحل الشمالي بقرية “مراسي”.

كشفت النجمة كارول سماحة أنها تستعد في الوقت الحالي من أجل الشروع في تصوير فيلمها الجديد المرتقب مع نهاية فصل الصيف الجاري، والذي كتب قصته الذي لم يسرب عن تفاصيله أي أخبار تذكر، الكاتبة اللبنانية كلوديا مرشليان في حين أسندت مهمة الإخراج إلى باسم كريستو، ويشرف على إنتاجه شركة “day tow pictures”، ولم تخف الفنانة كارول سماحة أنه سيتم تصوير جميع مشاهد هذا الفيلم بلبنان، وقالت في سياق متصل أنها تعكف على عقد جلسات عمل مع كاتبة قصة الفيلم ومخرجه من أجل الاتفاق على تفاصيل هذا العمل الفني، والذي يسمح ل”كارول” بتحضير نفسها بالشكل المطلوب.

وفيما يتعلق بالحياة الفنية الطربية لكارول سماحة فإن جمهورها على موعد مع مشاركتها في حفل غنائي يرعاه “راديو إنرجي”، من المقرر أن يقام في الساحل الشمالي بقرية “مراسي” الجمعة 14 يوليو، وينتظر أن تمتع المطربة جمهورها بأجمل أغانيها القديمة والجديدة.

علماً أن “راديو إنرجي” أعلن في السابق عن انطلاق احتفالات الصيف في أكثر من 20 شاطئ بالإسكندرية والساحل الشمالي لأهم النجوم العرب، وكذلك الفرق الغنائية الخاصة بفئة الشباب.