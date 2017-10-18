لاجئة سورية شابة تتزوج من حاكم كوالالمبور العجوز

نشرت الصحافة الماليزية خبر زواج حاكم كوالالمبور من اللاجئة السورية الشابة رغد وليد الكردي. وتعد هذه الزيجة من أغرب الوقائع التي حدثت بالبلاد.

فلم يكن فارق السن هو الأمر الملفت الوحيد في هذه الواقعة، حيث يبلغ حاكم ولاية كوالالمبور الماليزية لأكثر من ستون عاما، بينما تبلغ العروس 29 عاما فقط.

هناك العديد من الأمور الغريبة الأخرى مثل حضور الزوجة الأولى لحاكم كوالالمبور وأولادها الأربعة لحفل الزفاف.

ليس هذا فحسب بل و الأغرب من ذلك كله هو سبب الزواج الذي ذكرته الصحافة الماليزية.

فقد أكدت العديد من المصادر الاعلامية في ماليزيا أن الزواج كان لغرض سياسي، فقد ذكرت الصحافة أن الحاكم لجأ لهذه الزيجة ليثبت للجميع أنه ما زال شابا، وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات.