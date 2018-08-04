لايف ستايل بخطوات منظمة وسهلة

هل تحلم أن تعيش نمط حياة صحي بعد أن ترى صورة لشخص مناسب على وسائل التواصل الاجتماعي؟ ما قد لا تعرفه هو أنه ليس من الصعوبة بمكان أن تعيش نمط حياة صحي إذا كنت تعرف ماذا تفعل. ونحن سنساعدك من خلال تقديم عدد من النصائح الايجابية والبسيطة لتعيش نمط الحياة الصحي الذي تريده واليك الآتي::

ـ شرب المزيد من الماء : فوفقا للبحوث يجب عليك شرب 3 لتر في اليوم الواحد كذكر و 2 لتر في اليوم كإناث. يجب أن يؤخذ هذا الرقم الدقيق بنفس القدر الذي قد يحتاجه بعض الأشخاص أكثر بسبب كمية الماء المفقودة من خلال النشاط ودرجة الحرارة المحيطة وعوامل أخرى. يتكون جسمك من حوالي 60 ٪ من الماء. هذا وحده يثبت أهمية الترطيب على مدار اليوم.

جرِّب استهلاك 0.5 لتر على الأقل عند الاستيقاظ ليعيش نمط حياة صحي لأنه في هذه المرحلة يكون جسمك مجففاً. ثم خطط بشكل استراتيجي لشرب ما يكفي طوال بقية اليوم باستخدام مؤقتات أو تطبيق لمساعدتك على شرب المزيد من الماء، نصيحة أخرى اصطحب معك زجاجة مليئة بالماء في كل مكان تذهب إليه لتسهيل عيش نمط حياة صحي.

ـ اغسل يديك: كلنا يعلم أنه من الجيد أن تغسل يديك بعد الذهاب إلى المرحاض ، قبل تناول الطعام ، إلخ ، لكن 12٪ فقط من الناس يغسلون أيديهم قبل تناول الطعام!

ـ خيط أسنانك: يساعد التنظيف بالخيط على إزالة بقايا الطعام والبكتيريا التي لا تستطيع الفرشاة الوصول إليها. هذا يمنع البكتيريا من تحويل الأسنان إلى الكناري الأصفر الذي يؤدي في النهاية إلى تلف الأسنان مع مرور الوقت. نعلم جميعًا أنه يجب عليك تنظيف أسنانك مرتين يوميا، ولكن كم مرة يجب علينا تنظيف الأسنان بالفرشاة يوميًا؟ وفقا لفريق Water Tower Dental Care ، فإن تنظيف الخيط مرة واحدة في اليوم أكثر من كافية لمنع هذه البكتيريا لأنها تشكل الطاعون بعد 24 ساعة.

ـ إنشاء روتين نوم صحي لنفسك: هناك الكثير من الأشخاص الناجحين الذين يعيشون من 3 إلى 5 ساعات من النوم في الليلة الواحدة. لكن ماريا كاري تقول إنها تحتاج إلى 15 ساعة من النوم يوميا. والسؤال المطروح الآن هو: “ما هو مقدار النوم الذي تحتاجه؟” لا أحد يعرف ، لذلك يجب عليك تجربة ذلك. خطة نومك وتسجيل شعورك بعد الاستيقاظ. ابحث عن مكانك الحلو.لا يجب عليك حتى اتباع جدول نوم منفرد (يعرف باسم النوم في 1 الذهاب). يمكنك تجربة جداول النوم متعددة الأطوار مثل دورة النوم أوبرمان أو ببساطة الحصول على قيلولة (1 – 1،5 ساعة من النوم) في فترة ما بعد الظهر.

ـ جعل ممارسة الرياضة ممتعة فيجب ألا تشعر أن التمارين بمثابة التزام ، يجب أن تكون ممتعة! يمكنك ممارسة الرياضة كجزء من روتينك اليومي من خلال تطبيق تعديلات بسيطة على حياتك كالتالي:

• المشي إلى العمل بدلاً من التنقل (لا تأتى إلى العمل متأخرا !)

• بدلاً من مشاهدة التلفزيون، يمكنك المشي على البحر أو المشي مع أحد أفراد أسرتك.

• استخدم مكتبا قائما على جهاز الركض بدلا من المكتب العادي.

ـ اجلس أقل: في دراسة وجدوا أن الناس الذين يجلسون أكثر (غير نشطيين) لديهم فرصة أكبر للوفاة من الأشخاص الذين يجلسون أقل (نشطيين). إذا كنت تمارس الرياضة ولكن تجلس كثيرا، فستظل غير صحي. لذا انزل هذا المقعد وتحرك. اضبط مؤقتا لمدة 25 دقيقة وتأكد من التجول لمدة 5 دقائق.

ـ عليك بوزن نفسك يوميا، واعداد خطة متكاملة للوجبات الصحية ، وتناول المزيد من الفواكه والمكسرات والخضروات، اعد التفكير في نفسك واحبب نفسك أكثر من خلال التحدث بشكل إيجابي لنفسك أو وجود المزيد من الحب في حياتك لأنه يزيد من الصحة العقلية والجسدية ، اكتشف هوايات جديدة . اسعى دوما لتخفيض السكر وتناول الصوديوم.

ـ التخلص من العادات غير الصحية واستبدالها بعادات صحية واجراء فحوصات صحية منتظمة، تأكد من ملء نصف طبقك بالخضراوات واشعر بمزايا ذلك بعد فترة .

ـ عليك ببناء علاقات صحية وزيادة طاقتك، ولا تتغاضى عن تناول وجبة الفطور، حاول زيادة كمية الألياف في طعامك.

ـ التمسك بنظام غذائي صحي على نمط الحياة 6 أيام في الأسبوع ، واختيار يوم واحد فري (عادة يوم في عطلة نهاية الأسبوع).

واخيرا نتمنى لك حياة صحية سعيدة وبانتظار مشاركاتنا بنتائج هذه النصائح .