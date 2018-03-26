لا تتخلصي منه….قشر الموز كنز من الفوائد

نتخلص دائماً من قشور الموز بعد أن يتم استهلاك ما تحتويه من ثمار، لعدم إدراكنا حقيقة ما يحتويه قشر الموز على الكثير من الفوائد، والتي لا تقل أهمية عن الموز نفسه، فقشر الموز غني بالمضادات الحيوية التي من شأنها محاربة للفيروسات والطفيليات، كما أنه غني بعناصر البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز، ومن اليوم عليك التخلي عن فكرة إلقائها بالقمامة، وتعرفي على طرق الاستفادة من قشور الموز:

يبيض الأسنان، لاحتوائه على عناصر معدنية، والتي تستطيع الأسنان امتصاصها فتعمل على تبيضها.

غذاء لديدان القز والاهتمام بها، وبالتالي ضمان الحصول على إنتاج وفير من الحرير والشرنقيات.

تنظيف وتلميع المعادن الفضية، عن طريق غليها لبعض الوقت ووضع القطع الفضية بها، ثم مسحها بقطعة قماش نظيفة.

تلميع الملابس الجلدية.

تسميد التربة وزيادة خصوبتها وتوفير عناصر غذائية للنباتات من خلالها.

يدخل قشر الموز في صناعة مستحضرات التجميل، لما يحتويه على أنزيمات تخدم هذا الغرض.

طرد الحشرات وتخليص جذور الورود منها، عن طريق تقطيع قشور الموز لقطع صغيرة ووضعها أسفل النباتات.

يستخدم قشر الموز في علاج التهابات الجلد، فهو يقلل من تهيج الجلد واحمراره ويعالج الكدمات، كما انه يعالج البثور الموجودة بالوجه اذا تم وضع مسحوق قشر الموز على الوجه ليلاً.

يجذب الفراشات للحديقة وإكسابها مظهراً جمالياً عن طريق ترك قشر الموز مع القليل من الموز بالحديقة.

يستخدم قشر الموز في علاج الصدفية والتخلص من آثارها.

يساعد في شد بشرة الوجه وتخليصها من التجاعيد، من خلال وضع القشور على المنطقة المرادة وتركها لمدة من الوقت والمداومة على استعمالها إلى أن تختفي نهائياً.

يستخدم قشر الموز في تسهيل خروج الأشواك من الجلد عن طريق لفّ المنطقة بقشر الموز فتعمل الأنزيمات التي تحتويها على تسهيل خروجها من الجلد.

تلميع وتنظيف أوراق النباتات البيتية.

يدخل قشر الموز في صناعة الخل.

زيادة جمال الشعر، وزيادة غزارته ومنحه طولاً إضافياً.

التقليل من توتر الأوعية الدموية، لما يحتويه من عنصر الماغنسيوم.

التقليل من الصداع، عن طريق وضع القشر على منطقة الجبهة وتركه لمدة ربع ساعة.

من أجل الحفاظ على صحة اللحم وبقائه طرياً ولذيذاً، يتم إضافة قشور الموز إلى البصل والبهارات، فهذا أيضاً يمنحه طعماً ونكهةً لذيذة.