لا تتخلي عن الكحل الأبيض في ماكياجك

قد لا تلتفت الكثير من الفتيات إلى أهمية الكحل الأبيض في عملية الماكياج بل أن الكثيرات ليس لديهن هذا الكحل ولا يهتممن باقتنائه ويركزن على الكحل الأسود فقط. لكن هل تعلمي أن الكحل الابيض من أهم مستحضرات الماكياج ويلعب دوراً أساسياً في إبراز وجمالك، وسنقدم لك في السطور التالية ما يقوم به الكحل الأبيض..

١- عند قيامك بعمل ماكياج عينيك وبعد انتهائك من وضع الظلال والماسكرا والكحل الأسود فقط ضعي خطا من الكحل الأبيض على الجفن السفلي لعينيك من الداخل وستبدو عينيك أكثر اتساعاً وإشراقة وإضاءة.

٢- عند رسم عيونك بالآي لاينر للاعلى من الخارج استخدمي الكحل الأبيض بدلا من ظلال العيون في تحديد خط الأي لاينر بواسطة ظل خفيف من الكحل الأبيض ليضيء عينيك ويجعلهما أكثر إشراقة.

٣- استخدمي الكحل الأبيض لإضاءة الركن الداخلي لعينيك، فهو سيبرزها ويمنح جاذبية شديدة.

٤- إذا كنت تريدين تخفيف درجة ظل الجفون الخاص بك، ضعي طبقة من الكحل الأبيض على جفنك ثم ضعي ظل الجفون وستلاحظين فرق كبير في اللون.

٥- إذا كنت تتخوفين من تلطخ الكحل الأسود، كل ما عليك فعله هو وضع طبقة من الكحل الأبيض قبل استخدام الأسود وستلاحظين أنه يستمر لفترة طويلة.

٦- إذا كنت بحيرة في اختيار لون الظلال الذي تضعيه على عينيك وتشككت إذا ما كان متقناً فقط ضعي الكحل الأبيض على عظمة الحاجب، ثم ضعي ظل جفون بلون محايد نيود على الجفن العلوي

٧- يساعدك الكحل الأبيض في التخلص من المظهر المتعب والمجهد فقط ضعي طبقة صغيرة من الكحل الأبيض على جفونك ووزعيه جيدا بأصابعك.