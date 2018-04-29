لا ترمي قشر البيض وتمتعي بفوائده

يمكنك استخدام قشر البيض، فعند إعدادك طبخة ما بالبيض كإعداد عجة، أو كعكة بالبيض أو أي شئ به بيض لا ترمي القشرة الخاص به، فإنها تحتوي على العديد من الاستخدامات مثل البيض نفسه، وإليك بعض استخداماته:

ضعيه على وجهك

لاستعادة نضارة بشرتك، قومي بطحن قشرة بيض نظيفة وجافة باستخدام مدقة، ثم اخلطي الناتج من مسحوق القشر مع بياض البيض وضعي الخليط على بشرتك، حتى يجف، ثم قومي تنظيفه بالماء.

تنظيف المنزل

امزجي قشر البيض بعد طحنه مع القليل من الماء والصابون لتنظيف الأواني والمقالي صعبة التنظيف، فهو مسحوق كاشط رائع وغير سام.

تسميد الحديقة الخاصة بك

قشر البيض غني بالكالسيوم والمعادن الأخرى التي تشجع على نمو النباتات الخاصة بك.

الشتلات النباتية

املئي نصفي قشرة البيضة، وقومي بعمل ثقب في الجزء السفلي منها ليكون حفرة التسريب، ثم ضعي تربة وواحد أو اثنين من البذور في كل منهما، وعندما تصبح الشتلات كبيرة بما يكفي لزرعها في الهواء الطلق، اكسري أسفل الهيكل وازرعي الشتلات مع القشرة لانها ستتحلل.

غذاء للكلب

ضعي قشرة البيض الجافة في الفرن على 250 درجة فهرنهايت (120 درجة مئوية) لمدة 30 دقيقة، ثم أخرجيها وضعيها في كيس من البلاستيك مقفل، ثم اطحني القشرة حتى تصبح مسحوق ناعم، وبهذه الطريقة ستكون غذاء لكلبك فهي تحتوي على الكالسيوم لتعزيز تنمية العظام والأسنان.

القضاء على الرخويات

طحن قشرة البيض وبعثرتها في الحديقة حول النباتات والزهور النباتية للحفاظ عليها من الحيوانات العاشبة الشرهة مثل الرخويات والقواقع ومقصف السويقات، وهذا دون استخدام المبيدات الحشرية، كما أن رائحة البيض أيضا تبعد الحشرات.

تنعيم القهوة

ضعي قشرة البيض داخل البن المطحون قبل إعداد القهوة الخاص بك لإزالة المرارة، وبمجرد أن يكتمل البن، خذ القشرة ومخلفات القهوة المتبقية واستعمليها كسماد.