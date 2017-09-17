لا تستغني عن الزعتر في غذاء طفلك

من الأطعمة الشائعة في العالم العربي هو الزعتر، وغالباً ما يستخدم في السلطات أو في تحضير المعجنات، كما يمكن أن يُضاف إلى العديد من الأطباق الرئيسية، وقد وجد أنه يحمل فوائد عظيمة لأجسامنا وتحديداً لأطفالنا..

فوائد الزعتر للأطفال:

– يعطي الزعتر حيوية كبيرة للطفل، ويمنعه من الشعور بالتعب خلال النهار خاصة في أيام المدرسة، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات، خصوصاً فيتامين A وC.

– إذا كان طفلك يعاني من السعال أو الالتهاب في حلقه، يمكنك أن تعطيه شراب الزعتر الساخن الذي يساعد على إزالة الالتهاب ويُليّن الحلق ويهدئ التنفس، والسبب وراء ذلك أنّ الزعتر غني بمواد مثل العفص، البورنيول، التوجون وغيرها أيضاً وهذه العناص2ر هي الفعّالة في حلّ كلّ مشاكل الجهاز التنفسي.

– في حال شعور طفلك بآلام في الأسنان أو اللثة، أعطيه شراب الزعتر أيضاً لكي يتمضمض به ويرتاح فوراً بدلاً من الأدوية المهدئة الأخرى، ولكي تعزّزي من مفعول شراب الزعتر، أضيفي اليه القليل من القرنفل أيضاً.

– يساعد أكل الزعتر بنبتته الطبيعية على تقوية المناعة عند طفلك بشكل ملفت، ويبعده عن العدوى من الأمراض التي تدور في فلكه، وذلك لأنّ الزعتر غني بالمضادات الحيوية التي تحارب البكتيريا والفيروسات.

– تساعد نبتة الزعتر أيضاً في تنظيف مجرى البول، ما يحمي من العديد من الأمراض المرتبطة بالمسالك البولية والتي يمكن أن يعاني منها طفلك.

– زودي طفلك في المدرسة بسندويش زعتر مع زيت الزيتون، فهذا يساعده على تقوية ذاكرته وتنشيطها، ويسهل بالتالي عليه عملية الحفظ.