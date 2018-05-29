لا لرائحة الفم في رمضان ..بهذه الخطوات السحرية

قد تعاني الكثير من النساء من مشكلة رائحة الفم الكريهة في رمضان، ويمكن إرجاع ذلك إلى سلسلة من العوامل، نذكر من بينها إفراز العصارات الهاضمة في بداية الصيام في المعدة، والتي تفتقد لأي طعام تهضمه، إلى جانب قيام الجسم بحرق الدهون المخزنة فيه ليأخذ ما يحتاج من الطاقة، وهذا ما يفضي دون شك إلى إنتاج الاجسام الكيتونية كريهة الرائحة والتي تغزو الفم.

وتتسبب رائحة الفم الكريهة في الشعور بالحرج للصائم والإزعاج للآخرين، لذا نقترح عليك حلا جذريا ورائعا من خلال إتباع سلسلة من الخطوات السحرية، نصح بها خبراء الصحة حتى لا تنبعث أي رائحة من الفم في شهر رمضان..

خطوات ثمينة وناجعة:

ينصح بتناول كميات معتبرة من الماء إذا كانت المرأة تعاني من مشكلة رائحة الفم أي من فترة الإفطار إلى غاية السحور، مع تجنب تناول المشروبات الغنية بالسكريات، على غرار المشروبات الغازية أو الغنية بالكافيين، لأنها تزيد من حدة العطش.

ينبغي التقليل من تناول الأطعمة الحلوة المصنوعة من السكر، لأن السكر يساهم في ظهور رائحة الفم الكريهة.

أقبلي على بعض البدائل وتناولي أكلات غنية للبروبيوتيك، لأنها تعمل على تحسين بيئة الأمعاء وتحقيق توازن البكتيريا الجيدة بشكل إيجابي.

ينصح باستعمال خيط الأسنان للتخلص من بقايا المأكولات في الأماكن التي لا تصل الفرشاة إليها.

اختاري أكلات خفيفة لوجبة السحور، لأن كثرة الطعام تسبب رائحة الفم الكريهة.

يمكن اللجوء إلى مضغ حبات من الهيل واليانسون وبذور الشمر وعيدان القرفة بعد الإفطار، حتى تختفي الرائحة غير المرغوب فيها من الفم.