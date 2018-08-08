لتكوني أكثر جاذبية.. كوني نفسك!

تبحث كل حواء منذ بدء الخليقة لتكون أكثر جاذبية وتأثيرا تجاه الرجل، فتارة تهتم بمظهرها الخارجي، وتارة تتأنق في حديثها، وتارة تتفاخر بجمالها وكل ذلك غالبا ما يكون في سبيل إيجاد الشريك المناسب أو الزوج المستقبلي.

وتؤكد التجارب والخبرات والكلمات المأخوذة من أغلب الرجال أن هناك صفات تجذب الرجل للمرأة أكثر بكثير من مسألة الجمال الخارجي أو الاهتمام بالمظهر، مع أنهما أمران في غاية الأهمية خاصة وأن الرجل يعتمد على بصره في التقاط الحقائق، ولكن تظل التلقائية والعفوية والابتعاد عن التصنع والمبالغة أهم صفة يبحث عنها كل رجل في شريكة حياته.

إن التصنع والمبالغة لا يقتصر فقط على مسألة الحديث والكلمات، بل أيضا يمتد للمظهر الطبيعي المريح، وكذلك اختيار الملابس البسيطة التي تمنح المرأة رقة وجاذبية خفية فيرى كل ما تفعله جميل. بعكس التصنع ومحاولة الظهور بمظهر غير حقيقي والذي ينفر أغلب الرجال بمجرد أن يظهر لهم الوجه الحقيقي للشخصية، وبمقدار قبولك لذاتك وإعجابك بنفسك سوف تحصدين إعجاب الطرف الآخر.

فليس المطلوب منك أن تشبهي تلك الممثلة العالمية أو الفاشينستا الفلانية، لأننا نراهم من خلال الصور والكاميرات التي تحدث كثيرا من التعديلات والحقيقة تكون أمرا آخر لذا فكلما اقتربت من نفسك وكنت أنت وكان لك شخصية مؤثرة وبصمة مختلفة بأخلاقك وذكائك وثقافتك وحضورك استطعت التأثير ليس فقط في الطرف الآخر ولكن في كل شخص تقابلينه.