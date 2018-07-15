لصحة شعرك الزمي زيت جوز الهند

جوز الهند تلك الثمرة المميزة في كافة تفاصيلها في شكلها ولونها ورائحتها، كذلك فهي مميزة في كمية فوائدها وما تحتويه من قيمة غذائية عالية سواء في مائها أو قشرتها الصلبة الداخلية.

ويعد زيت جوز الهند من أهم عطايا تلك الثمرة، ففي كل يوم تثبت الدراسات والتجارب فوائد جديدة وجديرة بالاهتمام لتلك الثمرة والتي تستحق أن نستوقف عندها، ويعد زيت جوز الهند وسيلة تجميلية قوية للغاية فنجده حاضرا في كثير من المكونات الخاصة بمنتجات البشرة والشعر والتي تلاقي رواجًا وقبولا لدى العديد من النساء، فمن النادر أن تقوم امرأة باستخدام منتجات زيت جوز الهند ولا تستمر عليها.

إن تأثير استخدام زيت جوز الهند يمكن أن تلاحظه من خلال التجربة الأولى، حيث بتطبيقه على الشعر في صورة حمام من الزيت يوضع لمدة ساعة ونصف ويترك سوف تلاحظين سيدتي نعومة ولمعانا لافتين، بالإضافة أنه يلائم جميع أنواع الشعر ونادرا ما يمكن تغييره أو إيجاد بديل له. إن وضع زيت جوز الهند كذلك يعمل على حماية الشعر من التلف والأشعة فوق البنفسجية ويمنح الشعر ترطيبا عميقا.

كما يمكن خلط كمية من زيت جوز الهند مع خل التفاح كعلاج نهائي وقوي للتخلص من قشرة الرأس. ومن أهم ما يميز زيت جوز الهند أنه آمن جدا ونقي وخالي من الملوثات والمواد الحافظة، خاصة إن قمت باستخدام الأنواع النقية التي تستخدم في الطهي فإنك بذلك سيدتي تكونين متأكدة من نقاؤه وخلوه من أي مواد مضافة وبهذا يمكن استخدامه للأطفال بكل أمان.

إنك لن تحتاجين لوقت طويل لتتأكدى من مدى فعالية هذا الزيت ذو الرائحة الجميلة فسوف تشاهدين النتائج بشكل مباشر وسريع بطريقة سوف تذهلك.