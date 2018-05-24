لصحة وجمال شعرك ابحثي عن سبب المشكلة

“شعرك هو تاج جمالك” عبارة ترسخت في ذهن كل فتاة منذ صغرها وكبرت معها فالحصول على شعر صحي وناعم هو حلم تسعى له كل بنات حواء، ويبذلن كل ما في وسعهن ليبدو شعرهن بأفضل حالاته، لما يضفيه الشعر على المرأة من جمال وجاذبية وطلة مختلفة تماما.

وبالرغم من كل التطورات الحادثة في مجال مستحضرات الشعر الحديثة من استخدام الكيراتين وغيرها من المنتجات الكيميائية لتنعيم الشعر وتطويله إلا أنه ومن خلال التجربة العملية أثبتت أن المواد الكيميائية تضر بالشعر على المدى البعيد مهما أظهرت من تحسن مؤقت في حالته.

وتعد الوصفات والخلطات الطبيعية الأفضل بامتياز لمن تبحث عن جمال ولمعان وصحة الشعر.

وتختلف الوصفات باختلاف الغرض أو الهدف الذي تريد المرأة الوصول إليه ومن أشهر المشاكل التي تعاني منها عدد كبير من النساء تساقط الشعر وخفته، ولعلاج أي مشكلة لا بد للوصول لجذورها وأسبابها، وأغلب حالات تساقط الشعر تكون بسبب نقص في الفيتامينات والمعادن خاصة الحديد والزنك اللذان يعتبران أساس في مكونات شعر الرأس، لذا لا بد من علاج المشكلة أولا بالذهاب لطبيب الجلدية لتصنيف المشكلة وعلاجها يكون بتعديل تلك النسب داخليا في الدم مع وضع المغذيات والأنبولات التي تدعم نمو الشعر وتوقف تساقطه.

وتعد الزيوت الطبيعية وخاصة زيت جوز الهند وزيت الخروع من أفضل الخيارات الخاصة لمنع تساقط الشعر ومنحه التغذية واللمعان بجداره.

بالإضافة لخلط الزبادي ما صفار البيض وقليل من الليمون وتوزيعه على الشعر فهذا من شأنه تنعيم الشعر وتقويته وبالاستمرار على تلك الوصفة سوف تحصلي على نتائج مدهشة.

إن العناية بالشعر لا تعني أبدا الاهتمام به لمدة يوم أو أسبوع ولكن الشعر يحتاج لعناية يومية ومستمرة حتى تحافظي على تاج جمالك وتحصلي على نتائج مرضية.