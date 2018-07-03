لصحتك وجمالك احرصي على تناول الأفوكادو

من النادر أن تجتمع في فاكهة واحدة عناصر غذائية استثنائية تمنحك حاجتك من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، بل والبروتين وكذلك الدهون، إنها الأفوكادو، الفاكهة الخضراء الثمينة التي تدعم صحتك وجمال بشرتك وشعرك ، فهي فاكهة للجمال الداخلي والخارجي بامتياز.

وأصل هذه الفاكهة الثمينة المكسيك، وهي تزرع في الولايات المتحدة وخاصة ولاية كاليفورنيا، وتحرص كل امرأة تبحث عن الصحة والجمال على تناول تلك الفاكهة وإليك عزيزتي حواء بعضا من فوائد تلك الثمار العجيبة.

تحافظ على شباب البشرة وتبعد شبح الشيخوخة المبكرة عنك، إذ تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين E وفيتامين C وكذلك فيتامين K وهي فيتامينات الجمال حيث تدعم تلك الفيتامنيات صحة وجمال البشرة والشعر وكذلك العظام.

تقلل مخاطر إصابتك بأمراض القلب حيث تعمل محتواها من الدهون غير المشبعة النافعة على خفض نسبة الكوليسترول الضار ورفع نسبة الكوليسترول النافع في الجسم وبالتالي تقلل من تصلب الشرايين مما يدعم صحة القلب بشكل كبير.

لصحة وجمال عينيك فإن الأفوكادو بما يحتوية من مادة اللوتين تعمل على المحافظة على صحة الشعيرات الدموية الدقيقة في العين وتدعم قوة الإبصار.

تعمل على التحكم في الشهية وتقليل الوزن بعكس الاعتقاد السائد لدى الكثيرين، بالرغم من ارتفاع محتواها من السعرات الحرارية ولكنها بما تحتويه من بروتين ودهون في آن واحد فإنها تعمل على إطالة الشعور بالشبع ولكن بشرط تناولها بكميات معتدلة دون إفراط.

ويحتار الكثيرون في طريقة تناول الأفوكادو فمن الصعب تناولها بشكل منفرد لذا يقوم الكثيرون بخلطها مع الحليب والكيوي للحصول على مشروب مثالي أو وضعها بديلا عن المايونيز في السندوتشات كما تستخدم على نطاق واسع في كثير من السلطات المميزة.

إنها بالفعل فاكهة ثمينة ومتعددة المنافع لذا لا بد من الحرص على تناول تلك الفاكهة باستمرار.