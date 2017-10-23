لص يسرق من منزل النجمة ماريا كاري ما قيمته 50 ألف دولار

تعرض مؤخرا منزل النجمة العالمية ماريا كاري بلوس أنجلوس إلى السرقة، من قبل لص اقتحم المنزل عن طريق النافذة، واستغل غياب النجمة وعدم وجود أي شخص، واستولى على مجوهرات وحقائب ونظارات شمسية، حيث وصلت قيمة المسروقات إلى حد ال50 ألف دولار.

كانت النجمة العالمية ماريا كاري متواجدة بمدينة نيويورك عندما تجرأ أحد اللصوص على التسلل إلى مسكنها الفخم عن طريق إحدى النوافذ حسب ما أكده موقع TMZ الأمريكي، وتفاصيل تسرب الخبر إلى الإعلام جاء بعد أن تلقت شرطة لوس أنجلوس بلاغاً نهاية الأسبوع الماضي، يتمثل في تسجيل حادثة اقتحام وسرقة أحد منازل المدينة، ما بين الساعة العاشرة مساء والسابعة صباحاً، وكشف متحدثٌ عن الشرطة بأن السارق اقتحم المنزل عبر النافذة، من دون تحديد هوية صاحب المنزل، وتطرق إلى هذه الوقعة موقع “إنترتيمنت تونايت”.

وتمكن موقع TMZ الأمريكي من الكشف أن صاحب المنزل، النجمة ماريا كاري على اعتبار أن الشرطة لم تتحدث عن اسم الضحية، وأكد ذات الموقع أن اللص سرق العديد من المجوهرات والحقائب والنظارات الشمسية الفاخرة، مشيراً في سياق متصل أن قيمة المسروقات بلغت 50 ألف دولار.

الجدير بالإشارة فإن الساحة الفنية في هوليوود هذه السنة، كانت قد سجلت عدة حوادث تعرضت فيها منازل نجوم عالميين إلى السرقة، على غرار كل من هيلاري داف ودريك وكيندال جينر وكيفين هارت، أما فيما يتعلق بأكبر سرقة سجلت ذهبت ضحيتها النجمة العالمية “نيكي ميناج” مع مطلع العام الجاري، وقدرت المسروقات التي نهبت من منزلها ب 175 ألف دولار.