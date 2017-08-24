على هامش حفله الناجح في مهرجان” أليغريا”…..لطفي بوشناق يرى الحل بنهضة العرب في رفع القلم بدل البندقية

أحيا الفنان التونسي “لطفي بوشناق” حفلاً فنياً كبيراً ضمن فعاليات النسخة الــ 11 من مهرجان أليغريا للموسيقي والفن بمدينة شفشاون (شمال المغرب)، حيث عرفت فقرته تجاوباً خاصاً من طرف الجمهور العاشق لفنه الراقي والذي حضر بالآلاف.

“بوشناق” الذي قدم العديد من روائعه، قال في تصريح صحفي على هامش مشاركته، أنه فور وصول دعوة له من أي جهة في المغرب يوافق دون قيد أو شرط، خاصة وأنه يشارك في العديد من الحفلات منذ أكثر من 18 سنة.

الفنان التونسي الذي لا يترك فرصة تمر دون تمرير رسائله، شدد على أهمية الثقافة كسلاح للتنمية، ورأى أن الحل من أجل نهوض الأمة العربية لا يمكن أن يكون في رفع البندقية بل في رفع القلم، داعياً الشباب العربي إلى النيل من العلم والمعرفة والابتعاد عن كل الأفكار المتطرفة والمتشددة.

ولم يترك “بوشناق” الفرصة تمر دون دعوة كل العرب لزيارة مدينة شفشاون، لجمالها ومناظرها الخلابة، خاصة وأن المدينة الملقبة بالجوهرة الزرقاء باتت وجهة المغاربة والأوروبيين للاسترخاء، في حين أن معظم السياح العرب يتوجهون نحو مراكش أو أغادير.

يذكر أن مهرجان “أليغريا” ومعناها الفرحة في اللغة العربية، عرف مشاركة فنانين من العالم العربي وأمريكا اللاتينية إضافة إلى المغرب، حيث يبقى واحداً من المهرجانات الذي يسعى إلى الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي لمدينة شفشاون.