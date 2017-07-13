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لطفي بوشناق عن فيديو اسطنبول: غنيت بعفوية مع اللاجئين السوريين

بقلم خديجة براق

يوليو ١٣ ,٢٠١٧

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قال الفنان التونسي “لطفي بوشناق” إن الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه وهو يغني برفقة عدد من العازفين بشوارع اسطنبول التركية يعود إلى أكثر من 5 أشهر مضت، كما لم يعلم من التقطه ومن نشره.

وكشف “بوشناق” في لقاء صحفي، أن تواجده في شوارع اسطنبول كان بمحض الصدفة، عندما خرج للتجول مع صديقه، على هامش تكريمه من طرف المنتدى الإعلامي الفلسطيني في اسطنبول، وقال معلقاً عن الفيديو الذي حظي بإعجاب الكثيرين:

“توجهت نحو ميدان تقسيم فوجدت موسيقيين بشوارع اسطنبول وفور علمي أنهم لاجئين سوريين وجدت نفسي وسطهم بتلقائية وغنيت معهم بكل صدق، قبل أن نتشارك الحديث عن الأزمة في سوريا وعن وضعهم بتركيا.”

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