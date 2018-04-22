لطيفة التونسية خارج حسابات مهرجان موازين للمرة 17 على التوالي

كشف مصدر مقرب من جمعية مغرب الثقافات المنظمة لمهرجان موازين إيقاعات العالم، أن اسم الفنانة “لطيفة التونسية”، لم يطرح خلال الاستعدادات للدورة المقبلة، نافيا ما تم تداوله من طرف أحد المواقع الإخبارية، وهو الشيء الذي أكدته “لطيفة” لليقظة، مشيرة إلى أنه “لم يحدثها أي شخص من إدارة المهرجان.”

وبالرغم من جمهوره الكبير بالمغرب والذي قالت إنه الثالث على مستوى عدد المستمعين لأغانيها على موقع اليوتيوب، إلا أنه لم يسبق للفنانة التونسية أن أحيت حفلا بالمغرب، ليس فقط على مستوى مهرجان موازين بل على مستوى جل مهرجانات المملكة، في حين تستعد النجمة “ماجدة الرومي”، و”نانسي عجرم” للتوقيع على مشاركتهما الثالثة بمهرجان موازين من خلال النسخة الــ 17،

وكانت “لطيفة” قد أكدت في حديث لها على إحدى الإذاعات التونسية الخاصة، أن حضور فناني بلدها ضعيف بالمغرب، حيث تقتصر المشاركة على الفنانين “لطفي بوشناق” و”صابر الرباعي”، وأنها مستغربة لعدم إحيائها “ولو حفل واحد بالمغرب.”

هذا، ونفت الفنانة التونسية أن تكون أغنية ” لا يا عبد الله” التي طرحتها باللهجة المغربية، قد جاءت بهدف التقرب من القائمين على المهرجانات والحفلات بالمملكة، وأردفت: “المغربي بلد غالي علي، والموسيقى المغربية وصلت للعالمية من زمان، ولأنني غنيت بكل اللهجات، فأغنيتي باللهجة المغربية تحمل رسالة إلى جمهوري في المغرب.. حبيت نقول فيها أني ما نسيتكمش.”