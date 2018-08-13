لطيفة التونسية تصدم الجمهور بموقفها من مرض إليسا

كشفت الفنانة التونسية “لطيفة” في مقابلة صحفية أنها كانت على علم بإصابة الفنانة “إليسا” بمرض السرطان، لكن لم يكن أحدا يستطيع الإعلان عن الخبر إلا الفنانة اللبنانية نفسها، نافية بالمناسبة أن تكون “إليسا” قد وظفت فيديو كليب أغنيتها “إلى كل اللي بيحبوني” لاستعطاف الجمهور، واعتبرت أن الأمر لا يعدو أن يكون نوعا من أنواع التعبير عن المرض من زاوية ورؤية الفنانة اللبنانية.

الفنانة التونسية “لطيفة” وصفت “إليسا” بالإنسانة والفنانة القوية، لأنها مرت بظروف صعبة وتحدت المرض بنفس درجة تحديها للصعاب والعراقيل التي يعرفها المجال الفني.

“لطيفة” قالت في نفس المقابلة، أنها لو أصيبت بنفس مرض “إليسا” أو بمرض خطير، كانت ستختار نفس موقف الفنانة اللبنانية، وستخفي خبرها عن الجميع”، مشيرة إلى أن “الآخر” قد لا يهمه أن يسمع منها الأشياء السلبية حتى لو كان هناك من سيتعاطف معها، لأنها فنانة ومهمتها إسعاد الآخر فقط.

وكانت الفنانة “إليسا” قد أطلقت فيديو كليب أغنيتها الجديدة “إلى كل اللي بحبوني” عبر قناتها الخاصة على اليوتوب، كان بمثابة الصدمة لجمهورها في كل الوطن العربي، عندما كشفت أنها كانت مصابة بسرطان الثدي، وتغلبّت على المرض كما عكست ذلك لقطات الكليب الجديد.