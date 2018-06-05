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لطيفة متأثرة “نفسي أعمل عمرة وممنوعة من دخول السعودية منذ 2011”

بقلم

يونيو ٥ ,٢٠١٨

حلت الفنانة التونسية لطيفة ضيفة على برنامج “مجموعة إنسان” والذي يذاع عبر فضائية “mbc” وخلال اللقاء تحدثت عن العديد من المحطات في مشوارها الفني.

وأفصحت لطيفة عن رغبتها الشديدة في أداء مناسك العمرة، لكنها ممنوعة من دخول المملكة العربية السعودية على حسب قولها.

وعند سؤالها عن سبب المنع ذكرت أنه كان من المفترض أن تحيي حفل زفاف بالسعودية عام 2011، وعندما توجهت لاتمام الاجراءات فوجئت بأنها ممنوعة من دخول السعودية ولا تعلم سبب ذلك حتى الآن.

وبدت الفنانة التونسية في غاية الحزن والتأثر وهي تبدي عن رغبتها الشديدة في أداء العمرة.

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