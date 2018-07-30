لعشاق القهوة.. 6 معلومات صادمة

القهوة تلك المشروب الصباحي الذي يلازم العديد منا وكأنه صديقه المقرب له، وهو المشروب الأكثر شعبية على مستوى العالم، حتى أن افتتاح مقهى أصبح عملا تجاريا نجاحا على مستوى العالم وأصبح التحدي في تقديم نكهات مختلفة لهذه المعشوقة فنا يتنافس عليه الكثيرون.

ولعشاق القهوة نورد لكم بعضا المعلومات التي سوف تدهشك عن معشوقتك:

القهوة كانت حبوب تؤكل

نعم كانت حبوب البن يتم تناولها ومضغها كالمكسرات لعدة قرون قبل أن تتحول لمشروب نقوم باحتسائه، فلقد تم اكتشافها من قبل مزراع في أثيوبيا واستمر ذلك الأمر لفترات طويلة من الزمن.

القهوة ثاني أكثر سعلة تداولا على سطح الأرض

تأتي القهوة في المرتبة الثانية في أكثر السلع استهلاكا على مستوى العالم بعد الذهب الأسود النفط الذي يحتل المرتبة الأولى، وهي المشروب الثالث على مستوى العالم بعد الماء والشاي، وتنتج البرازيل ما يقارب 40% من إجمالي قهوة العالم تليها الفيتنام.

شكرا جورج واشنطن

أول من قام بتجربة القهوة كمشروب ساخن للمخترع الأمريكي من أصل بلجيكي جورج واشنطن حيث قام بتأسيس شركة لتصنيع القهوة الفورية عام 1910.

القهوة فاكهة

نعم قد يصدم البعض حين يعرف أن البن يصنف كأحد الفواكه الاستوائية، وشجرة البن من الأشجار دائمة الخضرة كالحمضيات وتلك الحبوب البنية اللون تكون في البداية حمراء ولكننا نسخدم بذور تلك الثمرة التي تؤتي ثمارها بعد 4 سنوات.

علم القهوة

نعم لقد أجريت العديد من البحوث والدراسات حول تلك البذور بذور البن، وأصبح هناك علم متخصص له أبحاثه ودراسته ومجالاته العلمية لتحسين وتطوير الثمرة وصولا لتأثيرها على الجسم البشري.

أغلى قهوة في العالم

تتراوح أسعار القهوة ولكن في العموم هي في متناول الجميع، ولكن هناك بعض أنواع من القهوة خاصة بالأثرياء فقط كقهوة “الكوبي لواك” الأندونيسية وهي الأغلى في العالم حاليا، حيث يبلغ سعر فنجان القهوة منها 50 دولارا تقريبا.

والمفارقة العجيبة أن أغلى أنواع القهوة تلك تصنع من فضلات نوع من القطط البرية يعرف بقط الزباد، والتي تقتات على حبوب البن ولا يهضمها جسمها بشكل جيد فتعمل الإنزيمات على تخميرها فتغسل الفضلات وتحمص لتنتج في النهاية القهوة الأغلى على مستوى العالم.