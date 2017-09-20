أعلنت عنه بنفسها…..لغز إقامة حفل ضخم لأحلام في المغرب دون علمهم!!

نشرت الفنانة “أحلام” على حسابها بتطبيق “انستغرام” خبراً أعلنت من خلاله عن استعدادها لحفل ستحييه قريباً بالعاصمة المغربية الرباط، حيث كتبت: “أوعدكم بحفل ضخم قاعدة أرتب له في المغرب وعلى أهم المسارح في الرباط.. المغرب عشق“، وهو الخبر الذي يمكن وصفه باللغز خاصة وأن عدد من الجهات الوصية على الشأن الثقافي بالمغرب أكدت لليقظة جهلها التام لأي عمل فني للفنانة أحلام بالرباط.

من جهته، نفى مدير مهرجان “ليالي الأنس” الفنان “ابراهيم بركات”، في اتصال مع اليقظة أن يكون هناك أي مشروع لتكريم الفنانة “أحلام” في الوقت الحالي، خاصة وأن المهرجان دأب على تكريم شخصيات فنية بارزة من دول الخليج، حيث سبق أن كرم فنان العرب “محمد عبده”، وأعلن عن تكريم الفنان “حسين الجسمي” قبل أن يتخلف الأخير عن الحضور، وهو المهرجان الذي يقام بأهم مسارح العاصمة الرباط (مسرح محمد الخامس).

وكانت بعض القراءات ذهبت نحو “احتمال” أن يكون هناك اتصالاً أجري مع الفنانة “أحلام” للمشاركة في الدورة المقبلة من مهرجان موازين إيقاعات العالم الذي تحتضنه العاصمة المغربية الرباط، وهو الأمر الذي نفاه مصدر خاص لليقظة، مؤكداً أن إدارة موازين لم تباشر بعد أي ترتيبات للدورة المقبلة، وبالتالي ليس هناك أي اتصال بالفنانة “أحلام” إلى هذه اللحظة.