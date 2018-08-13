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لفائف لحم العجل بالخضار

بقلم

أغسطس ١٣ ,٢٠١٨

المقادير

  • 1 كيلو لحم بفتيك عجل
  • سمنة أوزيت للتحمير
  • كوب من البازلاء
  • كوب من الجزر المقطع قطعا صغيرة
  • كوب من البطاطس المقطعة قطعا صغيرة
  • بصلة مفرومة ناعما
  • 3 ملاعق جبنة كريمية
  • نصف كوب جبنة بارميزان
  • قليل من الزيت
  • ملح وفلفل
  • أعواد خشبية صغيرة

مقادير صلصلة المشروم

  • بقايا السمن أو الزيت الناتج من تحمير اللحم
  • 3 ملاعق كبيرة من الدقيق
  • كوب من الكريما
  • مكعب مرق دجاج أو 3 ملاعق من بودرة صلصلة الـ Gravy
  • كوب من المشروم الطازج المقطع قطعا صغيرة جدا
  • ملح وفلفل
  • قليل من الماء

الطريقة

  • يتم تحمير شرائح البفتيك في السمن أو الزيت من الجهتين ووضعها في طبق دون استخدام ورق نشاف حتى لا يجف السائل منها.
  • في مقلاه مناسبة يتم وضع قليل من الزيت وإضافة البصل والتقليب حتى يتحول لونه للون الذهبي.
  • يتم إضافة البازلاء ثم الجزر والبطاطس والملح والفلفل والتقليب حتى تنضج الخضراوات.
  • تترك حتى تبرد قليلا ثم تضاف إليها الجبنة الكريمة والبارميزان
  • يتم وضع كمية مناسبة من الحشو ولف شرائح البفتيك وإغلاقها بالعود الخشبي ورصها في صينية فرن مناسبة.
  • يتم تكرار عمل الخطوة السابقة حتى نهاية الكمية.
  • في نفس المقلاة التي تم تحمير اللحم فيها يتم وضع 3 ملاعق من الدقيق وتحميرها جيدا ثم يضاف كوب من المشروم المقطع قطعا صغيرة جدا وتحميره.
  • يضاف كوب الكريما على الخليط ويقلب جيدا للحصول على قوام متوسط السماكة ومناسب لصلصة المشروم (يمكن التخفيف بقليل من الماء).
  • يضاف مكعب الدجاج أو بودرة الـ Gravy وتتبل بالملح والفلفل الأسود.
  • يتم صب صلصلة المشروم على لفائف اللحم المحشو وتغطيتها بورق الألمونيوم.
  • يوضع القالب في فرن حار جدا لمدة نصف ساعة فقط.
  • ترفع اللفائف على صحن التقديم وتقدم مع الباستا المسلوقة.

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