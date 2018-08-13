لفائف لحم العجل بالخضار

المقادير
- 1 كيلو لحم بفتيك عجل
- سمنة أوزيت للتحمير
- كوب من البازلاء
- كوب من الجزر المقطع قطعا صغيرة
- كوب من البطاطس المقطعة قطعا صغيرة
- بصلة مفرومة ناعما
- 3 ملاعق جبنة كريمية
- نصف كوب جبنة بارميزان
- قليل من الزيت
- ملح وفلفل
- أعواد خشبية صغيرة
مقادير صلصلة المشروم
- بقايا السمن أو الزيت الناتج من تحمير اللحم
- 3 ملاعق كبيرة من الدقيق
- كوب من الكريما
- مكعب مرق دجاج أو 3 ملاعق من بودرة صلصلة الـ Gravy
- كوب من المشروم الطازج المقطع قطعا صغيرة جدا
- ملح وفلفل
- قليل من الماء
الطريقة
- يتم تحمير شرائح البفتيك في السمن أو الزيت من الجهتين ووضعها في طبق دون استخدام ورق نشاف حتى لا يجف السائل منها.
- في مقلاه مناسبة يتم وضع قليل من الزيت وإضافة البصل والتقليب حتى يتحول لونه للون الذهبي.
- يتم إضافة البازلاء ثم الجزر والبطاطس والملح والفلفل والتقليب حتى تنضج الخضراوات.
- تترك حتى تبرد قليلا ثم تضاف إليها الجبنة الكريمة والبارميزان
- يتم وضع كمية مناسبة من الحشو ولف شرائح البفتيك وإغلاقها بالعود الخشبي ورصها في صينية فرن مناسبة.
- يتم تكرار عمل الخطوة السابقة حتى نهاية الكمية.
- في نفس المقلاة التي تم تحمير اللحم فيها يتم وضع 3 ملاعق من الدقيق وتحميرها جيدا ثم يضاف كوب من المشروم المقطع قطعا صغيرة جدا وتحميره.
- يضاف كوب الكريما على الخليط ويقلب جيدا للحصول على قوام متوسط السماكة ومناسب لصلصة المشروم (يمكن التخفيف بقليل من الماء).
- يضاف مكعب الدجاج أو بودرة الـ Gravy وتتبل بالملح والفلفل الأسود.
- يتم صب صلصلة المشروم على لفائف اللحم المحشو وتغطيتها بورق الألمونيوم.
- يوضع القالب في فرن حار جدا لمدة نصف ساعة فقط.
- ترفع اللفائف على صحن التقديم وتقدم مع الباستا المسلوقة.