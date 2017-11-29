نشرت صورها بالحجاب….لقاء سويدان تؤدي مناسك العمرة

تتواجد الممثلة المصرية لقاء سويدان برفقة شقيقها في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وحرصت على نشر هذا الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت بمقاسمة جمهورها الصور الملتقطة من البقاع المقدسة، واستحسن المتابعين للفنانة إطلالتها المتميزة بالحجاب وأمطروها بتعليقات تتدفق بالإعجاب والكثير من الثناء.

فقد توجهت مؤخراً الممثلة لقاء سويدان إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة مع شقيقها، وتابع جمهور الفنانة صور لها من المسجد النبوي الشريف حيث قامت بنشرها عبر حسابها على موقع “أنستغرام”، وعكفت على نشر العديد من الصور ترتدي فيها الحجاب فأمطرها المعجبين بسيل من التعليقات التي لم يخف فيها إعجابه بهذه الإطلالة الرائعة.

وأرفقت لقاء السويدان هذه الصور بعبارات تفيض بالإيمان: “..ما شاء الله ولله الحمد.. محمد أخويا وأنا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي محمد وعلى آله وصحبه وزوجاته وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً..”.

يتابع جمهور لقاء سويدان دورها في مسلسل “عائلة الحاج نعمان”، الذي انطلق عرضه على قناة OSN يا هلا المشفرة، حيث يشارك في بطولة هذا العمل الفني كل من النجم السوري تيم حسن وهبه مجدي وسهر الصايغ وصلاح عبد الله وأحمد بدير، وإلى جانب كل من صفاء الطوخي ومي كساب وشريف خير الله ومنال سلامة، بينما كتب قصة المسلسل مجدي صابر وأخرجه أحمد شفيق، ومن إنتاج صادق الصباح.