لماذا بكت دلال عبد العزيز بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي؟

لم تتمالك الفنانة القديرة دلال عبد العزيز نفسها في لحظة غلبتها الدموع على مسرح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جاء ذلك عندما أعلنت إدارة المهرجان خبر تكريم زوجها ورفيق دربها الفنان سمير غانم، ومنحه جائزة سيدة الشاشة فاتن حمامة.

ورصدت الكاميرات لدموع الفنانة دلال عبد العزيز وهي تحاول تمالك هذه الدموع دون فائدة.

وقد تم منح نفس الجائزة هذا العام للفنان ماجد الكدواني وهند صبري، حيث تمنح لثلاثة أشخاص كل عام. ويقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لهذا العام في دورته رقم 39، وتم إهداء هذه الدورة إلى الفنانة شادية.