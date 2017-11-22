لماذا تعشق الفتيات الرجل المرح؟

تحلم كل فتاة برجل يحمل صفات مميزة، ولكن قد تتنازل عن بعض الصفات إلا أنه يوجد صفة تبحث عنها كل فتاة تقريباً، وهي صفة المرح، فلماذا تعشق بعض الفتيات الرجل المرح؟

له قدرة فائقة على إسعاد زوجته رغم ما يقع عليه من التزامات وأعباء الحياة، فهو دوماً مجتهد برسم البسمة على شفاه زوجته.

تفاؤله الناتج عن مرحه الدائم يجعله محط إعجاب النساء، على عكس الرجل المتشائم الذي دوماً ما يحبط محاولات المرأة للهروب من عالم الحزن.

الرجل المرح خير معين للمرأة للحفاظ على جمالها، فالنساء عاشقات للضحك والابتسامة لما لهما من أثر فعال في الحفاظ على جمالهن، وصحتهن النفسية والجسدية في نفس الوقت.

لن يترك فرصة للأمور الحياتية أن تبعده عن زوجته، أو يترك أمراً مهماً كان يفرق بينهم ولو لساعات، فهو غير محب للخصام والمشاحنات، وبالتالي لن تحدث فجوة بينه وبين زوجته بسبب البعاد والخصام كما يفعل بعض الرجال والأزواج.

ثقته بنفسه وبقدراته الاجتماعية وعلاقاته الإنسانية وحرصه على إسعاد من حوله.

يستطيع من خلال حسه الفكاهي، وخفة ظله أن يخرج زوجته من عالم الحزن إلى عالم الفرح والسرور.

هو أساس قوة المرأة لأن ارتباط المرأة به يولد لديها عزيمة وإصرار على تخطي الصعاب، كما يعكس عليها طبيعته المرحة.

مع الرجل المرح لا مجال للملل والرتابة فهو دوماً متألق متجدد في عيون امرأته.

يضمن للمرأة حياة كريمة غير مهينة فمرحه يجعله شاعراً أكثر بالمسؤولية تجاه من يحب، والمرح والعمل والجد هو سبيله لتحقيق ذلك لها.

يشعر المرأة وكأنها طفلة صغيرة لم تكبر بعد، وهو الإحساس الذي تعشقه كل النساء بلا إستثناء، فالمرأة دوماً تحب أن تعامل كطفلة صغيرة مدللة.