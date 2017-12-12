الصفحة الرئيسية > لمجرد يتفوق على أسماء لمنور وابتسام تسكت تحصد جائزة

لمجرد يتفوق على أسماء لمنور وابتسام تسكت تحصد جائزة

بقلم

ديسمبر ١٢ ,٢٠١٧

حصد فيديو كليب النجم المغربي “سعد لمجرد” Let Go جائزة أفضل فيديو كليب لسنة 2017، متفوقاً بعدد الأصوات عن كليب عندو الزين لمواطنته “أسماء لمنور”، وكليب مينة للمغني “الدوزي”، وفق ما أعلنت عنه إدارة جوائز “Morocco Music Awards”، ليلة الإثنين (11 ديسمبر الجاري)، في الحفل الذي حضره عدد من الإعلاميين والفنانين المغاربة واحتضنته مدينة الدار البيضاء.

من جانبه توج “إيهاب أمير” خريج برنامج “ستار أكاديمي 11″، بجائزة الموسيقى العصرية عن أغنيته “2 كلمات”، متفوقاً على “أسماء لمنور” عن أغنية عندو الزين، وعلى المغني “غاني” عن أغنية جابني مجيبة، و”سي مهدي” عن أغنية “والو”، و”الجريني” و”جميلة” عن أغنيتهما الناجحة “ظالمة.”

وأحرزت “ابتسام تسكت” جائزة أفضل أغنية في صنف “البوب دانس”، عن أغنيتها “بغاني بعيوبي” التي جمعتها بالمغني العالمي “أليكس ميكا”، حيث دخلت في منافسة مع “ريد سوبا” و”سامتراكس” عن أغنيتهما “فووو”، و”ديدجي بونس” و”بريجيت ياغي” و”حاتم ايدار” عن أغنية شوف شوف.

صفحة جديدة 1

الأوسمة

اخترنا لك

محمود بو شهري و ريم أرحمه نجوم ومشاهير لأول مرة في لقاء صحفي ساخن جدا

سبتمبر ١٣ ,٢٠١٢

بعد انباء عن انفصالهما وعودتهما روبي وزوجها يراهقون نجوم ومشاهير بعد انباء عن انفصالهما وعودتهما روبي وزوجها يراهقون

نوفمبر ٧ ,٢٠١٦

ردة فعل النجوم على فوز الأهلي نجوم ومشاهير ردة فعل النجوم على فوز الأهلي.. أيتن عامر ترقص وهنيدي يسخر ويُحيّر متابعيه

سبتمبر ٢٥ ,٢٠١٧

غادة عبد الرازق نجوم ومشاهير تصريح غادة عبد الرازق يفضح فبركة مقالب رامز جلال

يونيو ١٩ ,٢٠١٧