لمجرد يتفوق على أسماء لمنور وابتسام تسكت تحصد جائزة

حصد فيديو كليب النجم المغربي “سعد لمجرد” Let Go جائزة أفضل فيديو كليب لسنة 2017، متفوقاً بعدد الأصوات عن كليب عندو الزين لمواطنته “أسماء لمنور”، وكليب مينة للمغني “الدوزي”، وفق ما أعلنت عنه إدارة جوائز “Morocco Music Awards”، ليلة الإثنين (11 ديسمبر الجاري)، في الحفل الذي حضره عدد من الإعلاميين والفنانين المغاربة واحتضنته مدينة الدار البيضاء.

من جانبه توج “إيهاب أمير” خريج برنامج “ستار أكاديمي 11″، بجائزة الموسيقى العصرية عن أغنيته “2 كلمات”، متفوقاً على “أسماء لمنور” عن أغنية عندو الزين، وعلى المغني “غاني” عن أغنية جابني مجيبة، و”سي مهدي” عن أغنية “والو”، و”الجريني” و”جميلة” عن أغنيتهما الناجحة “ظالمة.”

وأحرزت “ابتسام تسكت” جائزة أفضل أغنية في صنف “البوب دانس”، عن أغنيتها “بغاني بعيوبي” التي جمعتها بالمغني العالمي “أليكس ميكا”، حيث دخلت في منافسة مع “ريد سوبا” و”سامتراكس” عن أغنيتهما “فووو”، و”ديدجي بونس” و”بريجيت ياغي” و”حاتم ايدار” عن أغنية شوف شوف.