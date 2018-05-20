لمجرد يدشن عودته إلى المغرب بزيارتين إنسانيتين

يتواجد الفنان “سعد لمجرد” بالمغرب منذ أول أيام شهر رمضان، حيث حصل على ترخيص ثان من المحكمة الفرنسية لقضاء نصف الشهر الفضيل بين أهله وأصدقائه.

واغتم “لمجرد” عودته للقيام بعملين إنسانيين، قاده الأول نحو زيارة أحد معجبيه وهو شاب مغربي من ذوي الاحتياجات الخاصة يدعى “أسامة”، والذي كان حريصا على حضور كل حفلاته.

أما المبادرة الإنسانية الثانية، فقد وفى من خلالها النجم المغربي بوعد قطعه قبل سنتين، بزيارة الطفلة “آية”، التي تحدث والدها عن اتصال تلقاه من مدير أعمال “لمجرد”، وبعدها عن اللقاء المفاجئ بالنجم المغربي الذي طلب زيارة “آية” الشيء الذي أدخل عليها السعادة، خاصة وأنها من أشد المعجبات به، كما كشف والدها أن “لمجرد” أهدها هاتفا ذكيا وأشياء أخرى، والتقط معها بعض الصور للذكرى.

وكانت علاقة الطفلة “آية” بالنجم المغربي، قد انطلقت قبل سنتين حين أعلنت عن رغبتها في لقاء “لمجرد”، أثناء تواجدها بإحدى المصحات للعلاج من السمنة المفرطة حيث تجاوزت وزن الــ 160 كلغ، وهي بعمر 11 فقط، حيث لبى لها رغبتها وقام بزيارتها وقضى معها بعض الوقت كما وعدها بلقاء آخر، الشيء الذي نفذه مباشرة بعد عودته من فرنسا، التي يستقر بها بأمر قضائي، بانتظار الحسم في قضيته المتعلقة بمحاولة اغتصاب الفتاة الفرنسية “لورا بريول.”