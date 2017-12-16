لمسات تجديد تضفي البهجة على منزلك بأقل تكلفة

مع حلول فصل الربيع، تسعى كثير من السيدات لوضع لمسات جمالية من روح هذا الفصل الجميل، لتضفي بها مزيد من البهجة على منزلها، فتقوم بشراء إكسسوارات جديدة أو تغير بقطع الأثاث،لكن لا داعي للشراء وتكبد مصاريف باهظة، حيث يمكن لكل ربة منزل اتباع الطرق التالية لتجديد المنزل بأقل تكلفة:

قومي ببيع الأشياء التي لم تعودي بحاجة إليها، خاصة وإن موسم الربيع عادة ما يقترن بالتجديد والتخلص من الأشياء القديمة، ومن ثم يفضل بيع الإكسسوارات وقطع الأثاث التي ترين أنها أصبحت مهترئة، وذلك لإفساح المكان.

يمكنك استئجار أو اقتراض لوازم التنظيف الضخمة كماكينة تنظيف السجاد بالبخار أو ماكينة تلميع الأرضيات، فلا داعي لاقتنائها لسببين، أولهما أنها تشغل مساحة كبيرة في المنزل وثانيهما أنها لا تستخدم إلا في المواسم بين فترة وأخرى.

انتقي بعناية لوازم تنظيم المحتوى، حيث ينصح باختيار اللوازم التي تتسم بأسعارها المنخفضة وجودتها المميزة، ولا داعي لإنفاق أموال طائلة على مثل هذه الأشياء.

اهتمي بتجديد بعض قطع الديكور وقطع الأثاث الموجودة لإعادة استخدامها من جديد.

قومي بتصنيع منتجات التنظيف وملطفات الجو في المنزل بعيداً عن المنتجات غالية الثمن.

ضعي الورود والنباتات في أماكن مختلفة من المنزل وتمتعي برائحة الربيع، وعيشي وقتاً سعيداً مع عائلتك.

أعيدي ترتيب محتويات منزلك من قطع الأثاث، حيث يعد فصل الربيع فرصة مواتية لتتذكري الأشياء التي تحبينها والأشياء التي تنفرين منها، وبهذا يمكنك إعادة ترتيب المحتويات بما يتناسب مع ميزانيتك ودون الحاجة لشراء أشياء جديدة.