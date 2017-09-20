لم تنفي الخبر ……ظهور حبيب إليسا الحقيقي

منذ أشهر قليلة أعلنت المطربة إليسا أنها تعيش قصة حب وربما تتزوج قريباً، بعد هذا التصريح أجمعت وسائل التواصل الاجتماعي أنها تعيش قصة حب مع صديقها المصور الفوتوغرافي وديع النجار، وتم الربط بين الصور التي تجمعها مع هذا الرجل وبين هذا التصريح.

وتبارت الصحف والمجلات لنشر صورهما معاً، وعلى الرغم من خروج إليسا لتؤكد أنه مجرد صديق، لكن استمرت هذه الإشاعة في الانتشار بقوة.

وخلال الساعات القليلة الماضية انتشر فيديو للمطربة إليسا وهي ترقص مع رجل الأعمال اللبناني ناجي خضر على إيقاع أغنيتها “أسعد واحدة”.

وربطت العديد من وسائل الاعلام بين هذا الفيديو وبين تصريح إليسا الخاص بقصة الحب التي تعيشها. ومما يؤكد الخبر أنه يصغرها بعشر سنوات كما صرحت هي من قبل.

كما ظهرت العديد من الصور التي تجمعها مع ناجي خضر خلال قيامها بقضاء عطلتها في تركيا أيضاً. ويحرص ناجي خضر على التواجد دائماً في الصفوف الأمامية في معظم حفلات إليسا.

في المرة السابقة عندما كانت الإشاعة مرتبطة بصديقها وديع النجار سارعت إليسا بنفي الخبر تماماً، الغريب في هذه المرة هو التزامها الصمت، فهل تخرج على جمهورها لتوضح حقيقة الأمر؟