لوح التقطيع في المطبخ يتسبب في انتقال الأمراض أكثر من المرحاض!

من الأدوات الأساسية في المطبخ هو لوح التقطيع، والذي لا غنى عنه أبداً في تقطيع الخضروات والفواكة واللحوم المختلفة، ويعتبر من أكثر الأدوات استخداماً في المطبخ، لأنه يساعد في إنجاز كل ما تودين تقطيعه بسهولة، لكنك بعد استخدامه فإن أول ما ستقومين به هو غسله.

إلا أن غسل اداة التقطيع أمر ليس بغاية السهولة والبساطة كما تعتقدين، ويمكنك التعرف على كيفية غسلها في السطور التالية:

في الوقت الذي أشارت فيه الدراسات السابقة إلى ضرورة الاهتمام بنظافة هذه الألواح فضلاً عن أهمية تخصيص لوح معين لكل نوع من الأطعمة، أتت آخر الإختبارات لتكشف أن نسبة التلوث في ألواح التقطيع تتعدى تلك الموجودة في المراحيض مما يطلق إشارات الإنذار بأن عدم تنظيف هذه الأخيرة جيداً وبالطريقة المناسبة يجعل نسب انتقال الأمراض والعدوى الخطيرة مرتفعة للغاية.

وفي هذا السياق، ولأن أول ما يخطر في بالك هو سائل الجلي لتنظيف هذه الألواح، يجب أن تعلمي أنه وبحسب الخبراء استخدام سائل الجلي في تنظيف الألواح خطأ فادح تقترفه معظم السيدات اذ أن هذا السائل غير قادر على إزالة الجراثيم والبكتيريا السامة والتي تنتقل من الخضروات واللحوم إلى اللوح بشكل فعال مما يجعلها عرضة للانتقال إليك ولأطفالك بالتالي، ينصحك الخبراء باستخدام السائل المبيض لأن فعاليته أقوى من سائل الجلي في هذا المجال.