لويس فونسي صاحب الأغنية الأشهر “ديسباسيتو” صدم من طلب جاستن بيبر

قال الفنان العالمي “لويس فونسي” صاحب أغنية Despacito الشهيرة، أنه لم يتوقع أن يحقق كل هذا النجاح وتحطم أغنيته الأرقام القياسية بعد أن حققت 3 مليار من المشاهدات على موقع اليوتيوب فقط، حيث كان حلمه عند طرحها بلوغ المليون مشاهدة في يوم واحد، قبل أن يفاجأ بمشاهدتها من قبل 5 ملايين عبر العالم وفي يوم واحد، ثم انتشارها في ظرف قياسي إلى أن بلغت 3 مليار.

وكشف “لويس” في لقاء على قناة ON Ent، أنه أصيب بالصدمة عندما اتصل به المغني العالمي “جاستن بيبر” ليطلب منه أن يعيد أداء أغنيته، وقال: “لم أتخيل أن تأتيني مكاملة من نجم مثل جاستن بيبر ليستأذنني بأ يغني أغنيتي ديسباسيتو، وتساءلت مع نفسي هل يعقل جاستن بيبر؟ وعندما سمعتها بصوته أعجبت بها جداً فقد منحها نكهة خاصة بأدائه، وعن طريقه فتحت لي الأبواب حيث لم أكن معروفاً في العديد من البلدان.”

صاحب “ديسباسيتو” أكد أن رأي المرأة مهم جداً في أغانيه، لذلك يفضل دائماً التعامل مع الشاعرة “إريكا” وهي المفضلة لديه في كتابة الأغاني، مؤكداً أن هدفه هو الاستمرار في تقديم أغاني أخرى ناجحة، خاصة وأن أغنيته فتحت الباب أمام انتشار الأغنية اللاتينية نافياً أن يكون الوحيد الذي ساهم في ذلك، مستحضراً بقوة كبار النجوم الذين اشتهروا عبر العالم كالفنان الإسباني “خوليو إغليسياس”، و”غلوريا استيفان” وإنريكي”، كما عبر عن سعادته في مساهمته في التغيير الإيجابي لقطاع السياحة ببلده بورتوريكو.