بينهم لويس فونسي ومارس.. نجوم العالم يلتقون في موازين

يستقطب مهرجان موازين إيقاعات العالم ضمن فعاليات النسخة الــ 17 التي تنطلق خلال الفترة ما بين 22 إلى 30 يونيو المقبل، ألمع نجوم الأغنية الغربية، وفي مقدمتهم صاحب الرقم القياسي البورتوريكي “لويس فونسي” الذي يشارك في موازين لأول مرة بعد أن حققت أغنيته شهرة واسعة وتجاوز عدد مشاهدتها على اليوتيوب 5 مليار.

وإلى جانب “لويس” الذي يختتم الدورة المقبلة، ستعرف منصة السويسي الخاصة بالأغنية الغربية، مشاركة الهولندي “مارتن غاريتس” الذي يفتتح فعاليات موازين إيقاعات العالم، حيث يعرف مشاركة الفرقة البريطانية “جاميروكاي”، والمغني الأمريكي “برينو مارس”، وفرقة “تيكساس”، إلى جانب مغني الراب الفرنسي من أصول إفريقية “نيسكا”، إضافة إلى الثنائي الأمريكي ” ذا شينسموكرز.”

ويحتل مهرجان موازين الذي تحتضنه العاصمة المغربية الرباط، وتنظمه مؤسسة مغرب الثقافات تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، الرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا، حيث يستقطب سنويا أبرز نجوم العالم، كما سبق ووقف على منصة المهرجان ألمع نجوم الأغنية الغربية، منهم الراحلة “ويتني هيوستن”، “شاكيرا”، “ماريا كاري”، بيتبول”، “ميكا”، “شارل إزنافور”، “إلتون جون”، “ريكي مارتن”، “إنريكي إغليسياس”…الخ.