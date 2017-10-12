ليال عبود تطل بفستان زفاف من مجموعة عقل فقيه لعام 2018

ظهرت الفنانة اللبنانية ليال عبود على خشبة المسرح في خلال فعاليات حدث “ديزايرز اند براندز ايفنت” الذي جرى في فندق “فور سيزون” في بيروت على مدى ثلاثة أيام، للمرة الأولى ليس كمطربة وحسب، إنما لتشارك رفيق دربها مصمم الأزياء عقل فقيه عرضه الجديد.

بحضور حشد من محبي الموضة وعالمها الخاص، ارتدت النجمة الحسناء ليلل عبود فستان زفاف يعكس فكرة فريدة من نوعها. ودخلت إلى ممر العرض على أنغام ” أحلى زفة “، أغنيتها الأكثر شهرة في مناسبات الزواج في لبنان والوطن العربي، فلفتت الانتباه بتلك الخطوة قبل أن يشاركها فقيه الإطلالة المميزة التي لاقت استحسان وقبول الحاضرين.

ليال عبّرت عن سعادتها بتلك التجربة التي وصفتها بالرائعة وأشارت إلى أنّ عقل فقيه تجاوز حدود الإبداع في عرضه الجديد بعد أن ربح السباق مع الموضة العالمية وطرح رؤية غير مألوفة قائمة على الأناقة والجاذبية والخصوصية .