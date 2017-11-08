ليال عبود تتفوق على النجوم العرب

يبدو أنّ نجومية المغنية اللبناية ليال عبود تزداد تألقاً وشعبية يوماً بعد يوم.

فقد أطلق أحد المواقع الإلكترونية، منذ فترة، مسابقة حول الصورة الأفضل من مجموعة الرسام اللبناني شربل حلال، والتي شملت عدداً من الفنانين اللبنانين والعرب، وقد وصلت إلى التصفيات ثلاث لوحات هي لوحات ليال عبود وهيفاء وهبي وسعد المجرد.

وقد جرى التصويت على الصور النهائية من قبل جمهور الوطن العربي وفق صيغة علنية فيها الكثير من الشفافية والمصداقية. وقد بدا الاقتراع غزيراً وغير محدود حتى أتت النتيجة النهائية التي حسمت الفوز لصالح لوحة لاقت دعماً على نحو يفوق التوقعات.

اللوحة الفائزة بالمرتبة الأولى في المسابقة، هي للنجمة ليال عبود، بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت. وقد أهداها الرسام شربل حلال لوحة جديدة كهدية وعربون تقدير لها وللانتشار الذي تحظى به في الساحة الفنية اللبنانية والعربية .

وقد ظهرت ليال عبود أخيراً في عرض أزياء المصمم اللبناني عقل فقيه، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في بيروت، حيث أصرّت على الاحتفال بعيد ميلاد شريك أناقتها. فانتظرت انتهاء عرضه لأحدث التصاميم الرجالية والنسائية، وفاجأته بقالب كيك، وسط حشد كبير من الصحافة والفن والمجتمع، وتمنّت له المزيد من النجاح في عالم الأناقة.