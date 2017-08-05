ليال عبود شرطية تنظّم السير في لبنان!

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ارتدت النجمة اللبنانية ليال عبود البزّة العسكرية في الحلقة الأولى من برنامج ” عزيزي المشاهد ” الذي تقدمه الفنانة الكوميدية ليليان نمري و يُعرض على إحدى المحطات اللبنانية.

هذه الإطلالة التلفزيونية تُلقي الضوء على حالة إنسانية في منطقة عاليه في محافظة جبل لبنان بطلها شرطي سير في البلدية يعيش في ظل ظروف صعبة منذ سنوات وبحاجة إلى لمسة خير كي يعود الأمل إلى حياته.

ليال زارت مدينة عاليه وحلّت مكان الشرطي في الشارع العام ونظمت حركة السير وسط ذهول المارة. وكانت الممثلة ليليان في ذلك الوقت تزور منزل الرجل الخمسيني وتقوم بواجبها الإنساني معه وتقدم له الهدايا.

وقد شهد الطريق الدولي، الذي يفصل مدينة عاليه عن بقية المناطق، ازدحاماً كبيراً نتيجة حشود السيارات قرر أصحابها متابعة الوصلة الفنية التي قدمتها ليال عبود مع فرقتها الاستعراضية في الشارع العام، حيث توافد عدد من المعجبين لالتقاط الصور التذكارية معها.

وقد التقت ليال الشرطي الملقب بـ “أبولو”، وتمنّت له السعادة والراحة وأكدّت انها استمتعت بتلك المشاركة التي أعادتها ولو جزئياً إلى السلك العسكري. مشيرة إلى حبها الكبير وتقديرها لفن وخفة دم الفنانة ليليان نمري التي وصفتها بالنجمة الكوميدية الأولى في لبنان .