ليال عبود: “لا وقت لدي حالياً للمغامرات”

الفنانة اللبنانية ليال عبود تنفي المعلومات التي تم تداولها حول إمكانية تقديمها لـ ” ديو ” غنائي مع مغني غربي، وتصف التجارب خارج الغناء المنفرد بأنها “مغامرات”.

أكدت الفنانة عبود أنّ تركيزها في الوقت الحالي يصب في خانة الأعمال المنفردة التي بدأت تسجيلها فعلاً في لبنان تمهيداً لإطلاقها في الأسواق في وقت لاحق. وأشارت إلى أنّ سياسة الأغنية المنفردة ما زالت قائمة في مسيرتها الفنية، إلا أنّ الاتجاه نحو الألبوم الكامل وارد، إنما في الوقت المناسب.

وقالت ليال أنّ “العروض حول التمثيل وتقديم البرامج التلفزيونية متوفرة أمامها وقيد الدرس من جهتها، ولكن الأولوية هي للغناء، ومن بعدها تأتي بقيّة التجارب التي تصفها بالمغامرات”.

وتتابع “أساساً الحياة مغامرة تتطلب الشجاعة والثبات، كما هو حال الشهرة التي تفرض على الفنان الكثير من الأعباء”.