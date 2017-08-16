مغنية البوب ليا مخول تطلق جديدها في يوم ميلادها

تزامناً مع عيد ميلادها، أطلقت مغنية البوب اللبنانية الفرنسية ليا مخول التي حصدت شعبيّة كبيرة بعد مُشاركتها في برنامج “Star Academy” بنسخته العاشرة، أغنيتها المُنفردة الجديدة “Paradise”، بالتعاون مع شركة”Universal Music MENA”.

يأتي هذا العمل الموسيقي ليُثبّت علاقة ليا مخول بشركة “Universal Music MENA” بعد تعاون جمعهما في نيسان 2017 من خلال أغنية “All I Know” التي حقّقت نجاحاً كبيراً بعد أن تخطّت نسبة الإستماع إليها النصف مليون عبر أشهر التطبيقات الموسيقيّة.

وصفت ليا أغنيتها الجديدة بالأغنية الصيفيّة مُشيرة أنّها تحمل رسالة حبّ مُباشرة. مُعتبرةً أنّ نشر الإيجابية والحبّ هو أكثر ما يحتاجه العالم في هذه المرحلة.

وأضافت: “Paradise ليست فقط أغنية تحمل موسيقى جميلة بل تعكس هدفي في نشر الإيجابية من خلال الموسيقى التي أقدمها إلى العالم لأثبت أنّ الحب هو دائماً الأقوى”.

يُذكر أنّ الأغنية سُجّلت في لبنان وهي من كلمات أمين نجّار وألحان رامي عيد وتوزيع Diakar والإنتاج الموسيقي لرامي عيد وستكون مُتوفّرة على تطبيقات “Apple Music” و”iTunes” و”أنغامي” و “Deezer”.

تجدر الإشارة أنّ ليا مخّول تضع في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة على الفيديو كليب الخاصّ بالأغنية والذي تمّ تصويره في لبنان خلال الأيّام الماضية. يحمل الكليب صورة فنيّة مُختلفة تعكس جوّ الأغنية وروحها ليكون جمهور ليا الكبير على مواقع التواصل الإجتماعي ومُعجبيها على موعد مع عمل يُشبه شخصية نجمتهم الفنية.