مغنية البوب ليا مخول تطل بصورتها الحقيقية في أغنيتها الجديدة “بارادايس”

أطلقت مغنية البوب اللبنانية الفرنسية ليا مخّول أغنيتها المصوّرة التي تحمل عنوان “بارادايس” ،Paradise وذلك بالتعاون مع شركة Universal Music MENA.

صُوّرت الأغنية في بيروت، وذلك تحت إدارة المخرجة اللبنانيّة الصينيّة مايا عقيل وبالتعاون مع شركة Reventon Productions.

وقد جاءت صورة الكليب لتعكس روح الأغنية الشبابية وتنقل بعفوية يوميات ليا مع أصدقائها.

وحول فكرة العمل قالت ليا: ” أردت من خلال هذا العمل المُصوّر أن أطلّ على الجمهور بصورتي الحقيقية، وقد سُعدت كثيراً بالتعاون مع المُخرجة مايا عقيل خصوصاً أننا إلتقينا في طريقة تفكيرنا ورؤيتنا للأمور من الزاوية الفنية”.

يُذكر أنّ الأغنية سُجّلت في لبنان، وهي من كلمات أمين نجّار، وألحان رامي عيد، وتوزيع Diakar والإنتاج الموسيقي لرامي عيد.

أغنية “بارادايس” متوفرة على تطبيقات “Apple Music” و”iTunes” و”أنغامي” و “Deezer”.

لمشاهدة كليب أغنية “Paradise” اضغط على الرابط التالي: