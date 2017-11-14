ليا مخّول تفتتح حفل جينيفر لوبيز في دبي

تفتتح مغنية البوب اللبنانية الفرنسية ليا مخّول حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز الذي سيُقام في 17 تشرين الثاني/نوفمبر في”Autism Rocks Arena” في إمارة دبي.

عبّرت ليا عن حماسها بعد أن تمَّ اختيارها من قبل “ريد بول” لافتتاح الحفل، واعتبرت أنّ هذه الخطوة محطة هامّة في مسيرتها الفنية، ومن المُقرّر أن تصل إلى دبي قبل يومين استعداداً لهذا الحدث.

وقد انتهت ليا من تصوير أغنيتها المنفردة الجديدة بالتعاون مع شركة Universal Music MENA، ومن المُقرّر أن يتمّ إصدارها بمناسبة عيد الاستقلال. واختارت ليا مخّول، المولودة في فرنسا، الغناء لأوّل مرّة بلهجتها الأمّ أي اللبنانية بعد أن عرفها الجمهور من خلال غنائها باللهجتين الفرنسية والانجليزية.

تحمل أغنية ليا الجديدة اسم “يا لبنان” وهي من ألحانها ومن كلمات ديانا الخوري وأمين نجّار وتوزيع موسيقي لـكارو بغدسريان. وقد صُوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب في شمال لبنان وتحديداً في إهدن وشكّا، تحت إدارة المُخرجة مايا عقيل.

حول أغنية “يا لبنان” قالت ليا:” بدأنا العمل على هذه الأغنية منذ أشهر بهدف إصدارها يوم عيد الاستقلال، ولم أكن أتوقّع أنّها ستصدر في هذه الظروف الدقيقة التي يعيشها لبنان وتعيشها المنطقة العربية. وكل ما أتمنّاه أن تكون هذه الأغنية دعوة لخلق فسحة أمل، فهي أغنية مليئة بالحب الذي أكنّه لبلدي”.

يُذكر أنَّ أغنية “يا لبنان” ستكون مُتوفّرة على تطبيقات “Apple Music” و”iTunes” و”أنغامي” و “Deezer”.