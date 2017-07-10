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ليلة حلبية في طابا أحياها القناص شادي جميل

بقلم ريما لمع

يوليو ١٠ ,٢٠١٧

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قدم المذيع علي الكشوطي والمذيعة هنا موسي مساء السبت الماضي الليلة الحلبية، من سلسلة حفلات الصيف في طابا هايتس والتي تقام من أجل تنشيط السياحة بالمنطقة، حيث أحيا المطرب الحلبي الملقب بالقنّاص شادي جميل هذه الليلة.

الحفل بدء مع الفنانة الاستعراضية ” أوكسانا “، ثم قدّم الفنان شادي جميل وصلة طربية استمتع بها الحضور.

وتأتي احتفالات ليالي صيف طابا 2017 تاكيداً على إستمرار الدعوة إلى تنشيط السياحة في طابا ومنطقة البحر الأحمر، وقد استمرت الحفلات، التي نظمها هاني حسن، على مدار ثلاثة ايام، أحياها كل من وائل جسار وملحم زين وختمها الفنان السوري شادي جميل.

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